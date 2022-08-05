Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), teröristlerin taciz atışlarını cezasız bırakmıyor. Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG’li terörist, TSK tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Açıklamada, "Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz!" mesajı vurgulandı.
MSB duyurdu: 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi MSB, Barış Pınar Bölgesi’nde 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MSB açıkladı! 13 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MSB duyurdu: Pençe-Kilit bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.