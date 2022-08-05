Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), teröristlerin taciz atışlarını cezasız bırakmıyor. Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG’li terörist, TSK tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Açıklamada, "Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz!" mesajı vurgulandı.

MSB duyurdu: 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi MSB duyurdu: 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi MSB, Barış Pınar Bölgesi’nde 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB açıkladı! 13 terörist etkisiz hale getirildi MSB açıkladı! 13 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB duyurdu: Pençe-Kilit bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi MSB duyurdu: Pençe-Kilit bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

 