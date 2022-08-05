Türkiye Gazetesi

Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla Türkiye kara sularında yayılım gösteren yabancı istilacı balon balıklarının popülasyonlarının ve stoka katılım oranlarının düşürülmesi, ülke balıkçılığının ve ekonomisinin uğrayacağı zararın azaltılması, sucul biyolojik çeşitliliğin ve stokların korunması, kaynakların sürdürülebilir ve rasyonel kullanılabilirliğinin sağlanması hedefleniyor.

Bu kapsamda, geçerli ruhsat tezkeresine sahip balıkçı gemisi ile su ürünleri avcılık faaliyeti yapan ve istilacı balon balığı türlerini avlayan balıkçılara adet başına yapılacak doğrudan destekleme ödemesi yeniden belirlendi. Kararla, belirlenen adet sınırı düşürülürken adet başına yapılacak destek tutarı ise artırıldı.

Buna göre, balon balığı türlerinden "lagocephalus sceleratus" avcılığı yapan balıkçılara 200 bin adede kadar (200 bin adet dahil) adet başına 12,5 lira destekleme ödemesi yapılacak. Diğer balon balığı türlerine ise 1 milyon adede kadar (1 milyon adet dahil) adet başına 2,5 lira ödenecek.



Karar, 1 Ocak 2022'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Yabani hayvan derisine alternatif: Balon balığı derisi artık moda Antalya'da bir girişimci timsah derisi kadar sağlam olduğunu söyleyerek balon balığı derisinden çanta yaptı. 1’er kilogramlık 7 balon balığının derisinden oluşan çanta şıklığı ve modaya uygunluğu ile dikkat çekiyor.

Milyonlarca balon balığını tek seferde yakalayacak özel ağ üretiliyor Antalya’da bir fabrikada Akdeniz ve Ege'de balıkçıların ağlarına zarar veren balon balığının popülasyonunu kontrol altına almak için dayanıklı naylon ipliklerden ağ örülüyor. Üretici gırgır teknelerine destek verilmesi durumunda üretilen ağlar ile milyonlarca balon balığının aynı anda yakalanabileceğini belirtti.

Balon balığı avında balıkçılara verilecek destek belli oldu Balon balığı avcısı balıkçılara yapılacak destekleme ödemesi ile destekleme kapsamında avlanan söz konusu balıkların ekonomiye kazandırılmasına ilişkin usul ve esaslar belli oldu.

Bakan Pakdemirli: "Yılda 5,5 milyon balon balığı için 5 milyon lira ödeme yapmayı hedefliyoruz" Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, balon balığı avcılığının desteklenmesi kapsamında, yılda 5,5 milyon balon balığı için 5 milyon lira ödeme yapmayı hedeflediklerini bildirdi.