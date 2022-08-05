Türkiye Gazetesi

Okul servislerine yönelik yeni karar Resmi Gazete'de yayımlandı. İçişleri Bakanlığı'nın aldığı yeni karara göre servis araçlarındaki bazı güvenlik önlemlerine ilişkin düzenlemeler ertelendi.

2017 yılında yayımlanarak yürürlüğe giren Okul Servis Araçları Yönetmeliği'nin geçici 2'inci maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki maddelerin uygulanması 2, 3 ve 4 yıl ertelenmiş oldu.

Maddelere göre;

-Okul servis araçlarında her öğrenci ve çocuk için üç nokta Emniyet Kemeri ve gerekli koruyucu tertibat bulundurulacaktır.

-Okul servis araçlarında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca standartları belirlenen her koltukta oturmaya duyarlı sensörlü sistemler bulundurulacaktır.

-Okul servis araçlarında tüm koltukları görecek şekilde Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik ekinde belirtilen standartlara uygun, iç ve dış kamera ile en az otuz gün süreli kayıt yapabilen kayıt cihazı bulundurulacaktır.

-Okul servis araçlarında iç mekânı gösteren beyaz cam dışında cam kullanılamaz.

şartları bulunuyordu.

Bu şartlar bazı model servis araçları için ertelendi.

Yeni düzenlemeyle yukarıdaki maddeler şu araçlar için 2024, 2025, 2026 yıllarına kadar aranmayacak:

a) 2017 model okul servis araçları için 1/7/2024,

b) 2016 model okul servis araçları için 1/7/2025,

c) 2015 ve öncesi model okul servis araçları için 1/7/2026 tarihinden sonraki ilk periyodik muayenesine kadar aranmaz.”

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