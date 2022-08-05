Türkiye Gazetesi

Terörle mücadele tüm kararlılığıyla ve hızıyla devam ediyor. Ağrı'da PKK'ya ağır darbe vuruldu. Eren Abluka-10 (Ağrı-Doğubeyazıt) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Çetin Ak Operasyonu çerçevesinde, 05 Ağustos 2022 tarihinde PKK/KCK terör örgüt mensubu 2 şahsın Ağrı Dağı Karabulak kırsalında görüldüğüne dair yapılan bir ihbari değerlendirilen İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından icra edilen müşterek operasyonda çıkan silahlı çatışma sonucu 2 PKK/KCK terör örgüt mensubunu etkisiz hale getirildi.

Örgüt mensuplarının üzerlerinde ve sırt çantalarında yapılan aramada 2 adet piyade tüfeği ele geçirildi.

ŞEHİDİMİZİN KANI YERDE KALMAYACAK

İçişleri Bakanı Soylu ise konuya ilişkin "Şehit Emre Dokumacı, kanın yerde kalmadı. Ruhun şâd, Makamın âlî olsun...Allah bizi, Şehitlerimize mahcup etmesin." ifadelerini kullandı.

'AMERİKA KARAYILAN İÇİN TAZİYE YAYINLAYACAK'

İçişleri Bakanı Soylu yaptığı açıklamada "Murat Karayılan’ın özel görev verdiği 2 terörist, görevi yerine getiremeden Ağrı Doğubayazıt’ta bugün, sarı torbaya girdi. Emniyet İstihbarat, PÖH ve Jandarma'daki Kahramanlarımıza tebrikler Amerika yakında Karayılan için de bir taziye yayınlayacak. Meraklanmasın..." ifadelerini kullandı.

MSB duyurdu: 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi MSB, Barış Pınar Bölgesi’nde 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB duyurdu: Razoni İstanbul'da demirledi Türkiye'nin öncülüğü ile başlatılan tahıl koridoru anlaşmasına göre tahıl sevkiyatı için Ukrayna’nın Odessa Limanı'ndan hareket eden mısır yüklü RAZONİ kuru yük gemisinin, kendisine tahsis edilen mevkiye demirletildi bildirildi.

MSB duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Gara’da tespit edilen 2 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.