Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin’in daveti üzerine günübirlik çalışma ziyareti kapsamında Rusya’nın Karadeniz kıyısındaki Soçi kentine geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı taşıyan uçak, TSİ 14.30’da Soçi Uluslararası Havalimanına indi. Erdoğan, Putin ile bir araya geleceği Sanatoryum Rus’a hareket etti.

ERDOĞAN’A KALABALIK BİR HEYETE EŞLİK EDİYOR

Erdoğan’a Soçi ziyaretinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan eşlik ediyor.

GÜNDEMDE İKİ BAŞLIK DİKKAT ÇEKİYOR

Son 2 hafta içinde ikinci kez yüz yüze görüşme gerçekleştirecek olan liderler, baş başa görüşmenin ardından heyetlerarası görüşmeye katılacak. Erdoğan ve Putin Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunacak. İki lider, Türkiye'nin Suriye’nin kuzeyine beklenen operasyonu, Ukrayna tahılının ihracatı ve savaşın son durumu ile son dönemde tansiyonun yükseldiği Dağlık Karabağ’ı ele alacak.

Erdoğan Putin ile görüşecek: Gündem Karabağ Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus lider Vladimir Putin ile görüşmek için bugün Soçi'ye gidecek. 17 gün içerisinde 2'nci kez yüz yüze görüşecek olan liderlerin ajandası kabarık.

Erdoğan ve Putin'den kritik zirve! Dünyanın gözü bu buluşmada İki hafta önce Tahran'da bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rus lider Vladimir Putin, bu kez Soçi'de buluşacak. Masadaki konular ise tahıl koridoru ile iki ülkenin ticaret, savunma ve enerji gibi farklı alanlarda iş birliğini geliştirmesi olacak.