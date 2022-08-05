Türkiye Gazetesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, maliyetlerin sürekli artmasına rağmen uzun süre Halk Ekmek'te fiyat artışı yapılmadığı ve un stoku bitene dek zararına satışların sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamada önceki fiyat artışının yaşandığı 2 Mart 2022 tarihinden bu yana unda yüzde 80, mayada yüzde 81, elektrikte yüzde 67, doğal gazda yüzde 75, işçilikte yüzde 37, nakliye/büfe payı maliyetinde yüzde 39 ve diğer kalemlerde (amortisman, bakım vb.) yüzde 17 fiyat artış yaşandığı ifade edildi.

İSTANBUL, İZMİR VE ETİMESGUT İLE EŞ ZAMANLI

Maliyetlerdeki bu yükselişlerin Halk Ekmek'te de fiyat artışını zorunlu kıldığı savunulan açıklamada, "Ankara Halk Ekmek'in ürettiği 250 gram ekmeğin perakende satış fiyatı, 8 Ağustos 2022 tarihi itibarıyla kar elde etmeksizin ve maliyetine 3 lira olarak belirlenmiştir. Piyasada 200 gram normal ekmek halen 4 TL'ye satılmaktadır. Yeni uygulama İstanbul, İzmir ve Etimesgut Halk Ekmek ile eş zamanlı olarak başlayacaktır" denildi.

Eskişehir'de zam haberini alan yükleme noktasına koştu: Metrelerce kuyruk oluştu Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin suya yüzde 40 oranındaki zam kararının ardından, vatandaşlar şehrin dört bir yanındaki su yükleme noktalarına koştu. Gece yarısından itibaren geçerli olacak zamlı tarifeden önce su almaya çalışan yüzlerce kişi kuyruklar oluşturdu.

Elektrikte yüzde 250 zam haberine açıklama Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektriğe yönelik herhangi bir gizli zammın söz konusu olmadığını açıkladı.