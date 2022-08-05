Türkiye Gazetesi

İstanbul Zeytinburnu'ndaki Balıklı Rum Hastanesi'nde dün saat 12.50 sıralarında hastanenin yaşlı bakım merkezinin çatı katında HENÜZ bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bakımevinin ahşap çatısından yükselen alevler hızla tarihi binaya yayılırken 104 hasta tahliye edildi. Yangında yaralı ve can kaybı olmadığı bildirildi

2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın, yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı. Yangında, 17 itfaiye aracı, 12 su tankeri, 4 iş makinası, 9 ambulans, 3 AFAD aracı, 50 arama kurtarma personeli, 215 itfaiye personeli, 105 zabıta personeli, 102 emniyet personeli de görev aldı.

BAKAN KOCA'DAN HASTANEDEKİ YANGINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangına ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Fahrettin Koca açıklamasında, "İstanbul Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesinde meydana gelen yangında, olayın yaşandığı blokta bulunan 103 hasta herhangi bir yaralanma olmadan tahliye edilmiştir. Bazı hastalar diğer bölümlere yatırılmış, 76 kişi Prof. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesine nakledilmiştir. Servislere yatırılan hastaların muayeneleri yapılmıştır. Bir hasta başka sağlık sorunları sebebiyle acil serviste takip edilmektedir. Dumandan etkilenen bir hastane personelinin durumu iyidir. Hastalarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

Zeytinburnu'nda hastanede yangın! Yangın söndürüldü, hastanenin çatısı çöktü Zeytinburnu'nda Balıklı Rum Hastanesi'nin çatısında çıkan yangına müdahale sürüyor. Öte yandan hastane Başhekimi yangına ilişkin açıklama yaptı. Başhekim, ölü ve yaralının olmadığını, 100 kişinin tahliye edildiğini açıkladı. Yangının söndürüldüğü ve alevlere teslim olan hastane çatısının çöktüğü öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın çıkan Balıklı Rum Hastanesi Başhekimi ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’daki Balıklı Rum Hastanesi’nde çıkan yangın sebebiyle Başhekim Stati Leana ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, hasta ve personelin durumu hakkında bilgi aldı.

Bakan Koca'dan Balıklı Rum Hastanesi'ndeki yangınla ilgili açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Balıklı Rum Hastanesi'nde meydana gelen yangından sonra 103 hastanın tahliye edildiğini, 76 kişinin başka bir hastaneye nakledildiğini ve dumandan etkilenen bir hastane personelinin durumunun iyi olduğunu söyledi.