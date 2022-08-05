Türkiye Gazetesi

Malpraktis (hatalı tıbbi uygulama) davalarında, kasıt olmadıkça tazminatı devletin üstlenmesini sağlayan kanun maddesine ilişkin yönetmelik Haziran ayında Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Yönetmelik kapsamında, malpraktis nedeniyle sağlık çalışanlarına açılan davalarda kasıt olmadıkça tazminatı devletin üstlenmesine ilişkin usul ve esasların çerçevesi çizilmişti. Bakan Koca, yeni yönetmeliği maddeler halinde anlatmıştı.

“HACİZ TEBLİGATI ALAN MESLEKTAŞIMIZ ADINA ÜZGÜNÜZ”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düzenlemeye ilişkin sosyal medya üzerinden yeni bir açıklama yaparak “Yeni bir yasanın geçmişe doğru işletilemezliği Malpraktis yasası için de geçerli” dedi. Koca mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Yeni bir yasanın geçmişe doğru işletilemezliği, Malpraktis Yasası için de geçerli. Yasa çıktığı tarihte devam eden davaları kapsamaktadır. Sonuçlanmış davası sebebiyle haciz tebligatı alan meslektaşımız adına üzgünüz. Devam eden ve yeni davalar için kasıt yoksa rücu asla olmayacak."

Bakan Koca ‘Dünyada benzeri yok’ diye duyurdu: 10 maddede yeni malpraktis yönetmeliği Türkiye’de sağlık çalışanlarının uzun süredir beklediği malpraktis düzenlemesinde sona gelindi. Malpraktis davalarında, kasıt olmadıkça tazminatı devletin üstlenmesini sağlayan kanun maddesine ilişkin yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanırken, Bakan Koca yeni yönetmelik hakkında bilgi verdi.