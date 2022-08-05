Türkiye Gazetesi

Meteoroloji, 1 bölge 3 il için sağanak yağışı uyarısında bulundu. Yağış alacak söz konusu yerlerin, İç Ege ile Ankara il merkezi, Eskişehir ve Afyonkarahisar çevreleri dolaylarında olmasının beklendiği öğrenildi.

SEL, SU BASKINI, YILDIRIM...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde İç Ege'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Kütahya, Uşak çevreleri ile Manisa'nın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Yarın ayrıca öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevreleri, Ankara il merkezi ile kuzey ve batı kesimleri, Afyonkarahisar'ın kuzey ve batısında da sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Sağanak nedeniyle meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji il il açıkladı: Dikkat yağış geliyor Yurt genelinde hava durumu mevsim normallerinde seyredecek ancak Batı Karadeniz’in iç kesimleri ve Sinop, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.

Meteoroloji İstanbul dahil birçok ili uyardı: Sağanak yağış geliyor Meteoroloji yeni günün hava durumu raporunu paylaştı. Sıcak ve nemli hava devam ederken, Meteoroloji, sağanak uyarısı da geldi. Bu illerde yaşayanlar dikkat… İşte il il hava durumu raporu…

Meteoroloji il il açıkladı: Gök gürültülü sağanak geliyor Meteoroloji yeni hava durumu raporunu paylaştı. Kuvvetli yağışların olacağı bölgeleri il il açıkladı. Yurdun kuzey kesimleri ile Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli, Antalya’nın doğusunun iç kesimleri, Kastamonu kıyıları, Sinop, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.