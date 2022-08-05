Türkiye Gazetesi

Terörle verilen başarılı mücadele ve operasyonlar neticesinde köşeye sıkışan terör örgütü mensupları bir bir teslim olmaya devam ediyor. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre; PKK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

TESLİM OLAN ÖRGÜT MENSUBU SAYISI 68'E YÜKSELDİ

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, “İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının 2002 ve 2021 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 68'e yükseldi” denildi.

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 1 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu İçişleri Bakanlığı; Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubunun daha teslim olduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 1 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu İçişleri Bakanlığı, 1 terörist daha ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu. Böylece 2022 yılı başlangıcından bu yana ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 62'ye yükseldi.

Son 6 ayda 50 terörist ikna yoluyla teslim oldu Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor, 3 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu. 1 Ocak'tan itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 50'ye yükseldi.