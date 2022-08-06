Türkiye Gazetesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü başarılı bir operasyona daha imza attı. Yaklaşık 8 ay boyunca yapılan teknik ve fiziki takip çalışmaları neticesinde 'TOTOBO' isimli yasa dışı bahis çetesi çökertildi.

Operasyona dair detayları sosyal medya hesabından paylaşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İstanbul Emniyetimizin 8 aylık takibi sonucunda 'TOTOBO' isimli Yasa dışı Bahis Çetesi çökertildi" dedi.

59 KİŞİ ADALETE TESLİM EDİLDİ

Soylu, açıklamasının devamında "Çete elebaşının da aralarında olduğu 59 kişi kıskıvrak yakalanarak adalete teslim edildi. Operasyon devam ediyor. Emeği geçen herkese teşekkürler" ifadelerini kullandı.

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