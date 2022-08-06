Türkiye Gazetesi

Tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde Ukrayna'dan hareket eden gemiler ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Odesa'dan hareket eden 33 ton mısır yüklü gemi 'NAVISTAR' İstanbul açıklarına ulaştı.

GEMİDE DENETLEME YAPILACAK

BM, Rusya, Ukrayna ve Türkiye heyetleri tarafından denetim yapılacak ve denetleme sonucuna göre gemi yoluna devam edecek. Gemii denetim sonrası İstanbul ve Çanakkale Boğazlarından geçecek.

İrlanda'ya gidecek 33 bin ton mısır taşıyan Panama bayraklı 'NAVISTAR' Odessa Limanı'ndan, İngiltere'ye gidecek 13 bin ton mısır yüklü Malta bayraklı 'Rojen' ile Türkiye'ye gelecek 'Polarnet' isimli 12 bin ton mısır taşıyan Türk bayraklı gemi Çernomorsk Limanı'nından dün sabah saatlerinde hareket etmişti.

Diğer iki geminin önümüzdeki saatlerde İstanbul’a gelmesi bekleniyor.

Tahıl sevkiyatı için üç gemi daha yola çıktı Ukrayna'dan yapılacak olan tahıl sevkiyatı kapsamında İrlanda, İngiltere ve Karasu'ya gitmek üzere olan 3 gemi Ukrayna limanlarından yola çıktı. Öte yandan Ukrayna’nın Çernomorsk Limanı’ndan tahıl alacak olan Barbados bandıralı FULMAR S isimli boş geminin İstanbul'un kuzeyinde Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından yaptığı denetimi tamamlandı.