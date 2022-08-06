Türkiye Gazetesi

TSK'nın Kuzey Irak'ta bulunan Pençe Harekat bölgesindeki üssüne 20 Temmuz'da terör örgütü PKK tarafından roketli saldırı düzenlendi. Saldırıya güvenlik güçleri karışık verdi. Bu esnada terör örgütü tarafından bölgeye 4-5 kilometre mesafede piknik yapan sivillere de ateş açıldı. PKK terör örgütünün saldırısında piknik yapan 9 sivil hayatını kaybetti, 33 sivil de yaralandı.

PKK terör örgütü, öldürdüğü Iraklı vatandaşların Türk güvenlik güçlerinin atışı sonucu öldürüldüğü yönünde propaganda yaparak Türkiye'yi uluslararası alanda 'suçlu' durumuna düşürmeye çalıştı.

TALİMAT FEHMİ ATALAY'DAN

Alınan bilgiye göre; eylemin talimatının terör örgütünün sözde Yürütme Konseyi Üyesi Amed Malazgirt kod adlı Fehmi Atalay tarafından verildiği ortaya çıktı. Bölgede faaliyet yürüten teröristlerin 2 ay boyunca TSK'nın terörist saldırılarına verdiği tepkiyi ölçmek, keşif ve saldırı yapmak için hazırlık yaptıkları belirlendi.

BU İLK KARALAMA KAMPANYASI DEĞİL

Yapılan bu hain plan, Türkiye'ye yönelik ilk karalama kampanyası değil. Yurt içi ve yurt dışında sürdürülen başarılı operasyonlarda ağır darbe alan ve sözde üst düzey yöneticileri etkisiz hale getirilen terör örgütü, kurulduğu günden bu yana sivilleri hedef almaktan vazgeçmiyor.

Geçen yıl 22 Ağustos'ta yine aynı bölgede, iki Iraklı turistin araçlarına düzenlenen saldırı neticesinde öldürülmesi olayında Türkiye'yi suçlamaya yönelik karalama kampanyası başlatılmıştı.

Ancak olayın hemen ardından PKK terör örgütünün olayın sorumlusu olduğu ortaya çıkmıştı. PKK terör örgütü Irak Devleti Zaho/Parah köyünde piknik yapan Irak vatandaşlarını katlederek gerçek yüzünü bir kez daha göstermiş oldu.

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İçişleri Bakanlığı duyurdu! Temmuz ayında PKK 'ya 728 operasyon düzenlendi: 68 terörist etkisiz İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı yaptığı açıklamada “2022 Temmuz ayında terör örgütlerine yönelik 728 operasyonda 2’si gri, 4’ü turuncu ve 1’i mavi kategoride aranan teröristlerin de bulunduğu 68 terörist etkisiz hale getirilmiştir" ifadelerini kullandı.