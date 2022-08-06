2022 yılının sonunda seri üretime hazır hâle geleceğini açıklanan TOGG'da sona doğru gelinirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bilişim Vadisi'nde gerçekleşen programın ardından direksiyon başına geçti.
BİLİŞİM VADİSİ YOLLARINDA ARAÇ KULLANDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gebze Bilişim Vadisi’nde düzenlenen, ‘Teknoloji ve Sanayinin Merkezi Kocaeli’ye Değer Katanlar Ödül Töreni’ne katıldı. Törenin ardından Erdoğan, Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un direksiyonuna geçti.
Bilişim Vadisi'nde aracı kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu eşlik etti.
Sosyal medyaya damga vuran Togg paylaşımı Gemlik'teki Togg fabrikasına kurulan ilk TruGo şarj cihazı test edilmeye başlandı. TruGo'nun resmi Twitter hesabından yapılan paylaşım sosyal medyada büyük ilgi gördü. Video görüntülerde bir Togg otomobilin elektrikli şarj istasyonunda dolumu gösterildi. Şarja ilişkin bilgiler de aktarıldı.
TOBB Başkanı Hisarcıkoğlu'ndan net tarih: Togg açılışı 29 Ekim'de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Muş'a giderek bölgede çeşitli ziyaretlerde bulundu. Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg hakkında da konuşan Hisarcıklıoğlu, 29 Ekim'de Togg'un açılışını yapacaklarını söyledi.
Togg CEO'su açıkladı: Yerli otomobilin Avrupa yollarına çıkacağı tarih belli oldu! İki farklı menzille satışa çıkacak Yerli imkanlarla geliştirilen Togg otomobil için yeni bir gelişme yaşandı. Togg’un CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş konuştu, yerli otomobilin Avrupa yollarına çıkacağı tarih belli oldu. İşte Togg’un en yetkili isminden yapılan o açıklama…