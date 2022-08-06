Türkiye Gazetesi

MSB tarafından yapılan açıklamada “Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından, Ukrayna’dan İrlanda’ya 33 bin ton mısır taşıyan ve İstanbul’un kuzeyinde demirleyen Panama bayraklı NAVISTAR isimli gemide denetim faaliyeti başladı” denildi.

Bakan Akar duyurdu: 3 tahıl gemisi daha yola çıkıyor Milli Savunma Bakanı Akar, "Müşterek Koordinasyon Merkezinin yoğun çalışmasıyla yarın Ukrayna limanlarından 3 geminin tahıl sevkiyatı kapsamında seyre başlaması planlanıyor" dedi.

İlk tahıl gemisi Ukrayna'dan yola çıktı: Razoni'nin bugün İstanbul'da demirlemesi bekleniyor Ukrayna'dan dün hareket eden ve mısır taşıyan kuru yük gemisiyle ilgili açıklama yapan Müşterek Koordinasyon Merkezi (MKM) Koordinatörü Tuğamiral Özcan Altunbulak, geminin gece yarısı İstanbul'da demirlemesinin beklendiğini söyledi.

Bakar Akar saat verdi: Tahıl gemisi yarın İstanbul'da Gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, tahıl taşıyan gemiye ilişkin, "Yarın 15.00 civarında İstanbul Boğazı açıklarında bulunacak, demirlemesine müteakip müşterek heyet kontrol edecek" ifadelerini kullandı.