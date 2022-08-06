Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'de Müzehhibe Fatma Aydın İmam Hatip Ortaokulu'nun açılışını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan okulu gezerek öğrenciler ile sohbet etti.

ERDOĞAN, OKULU GEZİP ÖĞRENCİLERLE SOHBET ETTİ

Kocaeli'de çeşitli programlara katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreninin ardından Müzehhibe Fatma Aydın İmam Hatip Ortaokulu'nun açılışını gerçekleştirdi. Açılışa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, öğrenciler ile aileleri katıldı. Program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Hafızlık öğrencileri ilahi seslendirdi.

Erdoğan ve protokol üyeleri açılış kurdelesini öğrencilerle birlikte kesti.

Erdoğan okulu gezerek öğrenciler ile sohbet etti.

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