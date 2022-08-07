Türkiye Gazetesi

24 Şubat'tan bu yana Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan krizde tansiyon düşmemiş ve Rusya Ukrayna'ya saldırmaya devam etmişti. Türkiye'nin çabaları ve ev sahipliğiyle geçtiğimiz haftalarda imzası atılan 'Tahıl Koridoru' sayesinde tahıl ihracatı tüm dünyaya yapılmaya devam edecek. Geçtiğimiz günlerde ise 'Tahıl Koridoru' kapsamında ilk gemi İstanbul'a gelmiş ve denetimin ardından Lübnan'a doğru yola çıkmıştı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama geldi. Bakanlık tahıl sevkiyatı kapsamında 4 geminin daha Ukrayna limanlarından hareket ettiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Tahıl sevkiyatı kapsamında; 6 bin ton ayçiçek yağı taşıyan ve İtalya'ya giden 'Mustafa Necati', 45 bin ton ayçiçek küspesi taşıyan ve Çin'e giden 'Star Helena', 66 bin ton mısır taşıyan ve İstanbul'a gelen 'Glory', 44 bin ton mısır taşıyan ve İskenderun'a gelen 'Riva Wind' isimli gemiler, Ukrayna limanlarından hareket etti.

Gemiler, İstanbul'un kuzeyinde demirleyerek Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından denetime tabi tutulacak".

UKRAYNA'DAN GELEN GEMİLER BOĞAZ GİRİŞİNDE KONTROL EDİLİYOR

Tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde Odessa ve Çernomorsk Limanı'ndan hareket eden mısır yüklü 2 gemi İstanbul Boğazı'nda ekipler tarafından kontrol ediliyor.

Tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde dün Odessa ve Çernomorsk Limanı’ndan yola çıkan Panama bayraklı ‘NAVISTAR’ ve Malta bayraklı ‘ROJEN’ isimli gemi İstanbul açıklarına ulaşmıştı. BM, Rusya, Ukrayna ve Türkiye'den heyetler denetim yapmak için Rumeli Feneri’nden hareket etti. Ekiplerin gemilerdeki incelemeleri sürüyor.

Bakan Akar'dan tahıl sevkiyatında yeni görüşmeler Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile görüştü.

Tahıl sevkiyatında son dakika: 'NAVISTAR' isimli gemi İstanbul açıklarına ulaştı Son dakika haberine göre; tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde Odesa'dan hareket eden 33 ton mısır yüklü ikinci gemi 'NAVISTAR' İstanbul açıklarına ulaştı. Gemi, İstanbul'un kuzeyinde belirlenen mevkiye ulaşarak demirledi.

Tahıl sevkiyatı için üç gemi daha yola çıktı Ukrayna'dan yapılacak olan tahıl sevkiyatı kapsamında İrlanda, İngiltere ve Karasu'ya gitmek üzere olan 3 gemi Ukrayna limanlarından yola çıktı. Öte yandan Ukrayna’nın Çernomorsk Limanı’ndan tahıl alacak olan Barbados bandıralı FULMAR S isimli boş geminin İstanbul'un kuzeyinde Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından yaptığı denetimi tamamlandı.