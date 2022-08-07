Türkiye Gazetesi

Terörle mücadele hız kesmiyor. Mehmetçik, kararlılıkla sürdürdüğü operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Suriye'nin kuzeyindeki başarılı operasyonda iki bölgede toplam 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

"MÜCADELE ETKİN VE KARARLI ŞEKİLDE SÜRÜYOR"

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 13 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Kahraman Mehmetçik'in teröristle mücadelesini Suriye'nin kuzeyinde de etkin ve kararlı şekilde sürdürdüğü belirtildi.

PENÇE-KİLİT'TE 4 TERÖRİST ETKİSİZ

Öte yandan, Milli Savunma Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Açıklamada, operasyonların hız kesmeden devam edeceği kaydedildi.

PKK'da çözülme sürüyor: 3 terörist daha teslim oldu İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.