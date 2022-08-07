Türkiye Gazetesi

Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre, ordudan yapılan açıklamada, 9 ve 11 Ağustos'ta, Ada'nın güneyindeki Pintung vilayetine bağlı Fınggang'da iki ayrı topçu talimi düzenleneceği bildirildi.

Tatbikatlarda, 155 milimetre top ateşleyen 78 obüs ve 120 milimetrelik 6 havan ile havaya ve denize atışlar yapılacağı bildirildi. Ayrıca ordunun yıllık tatbikatının da 5 Eylül'de yapılacağı kaydedildi.

Açıklama, Çin'in, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ziyaretinin ardından Ada çevresinde başlattığı, gerçek cephane ve mühimmatın kullanıldığı askeri tatbikatların ardından geldi.

Bugün sona ermesi beklenen tatbikatlar, Çin'in egemenlik ihtilafı içinde olduğu Ada'nın çevresinde fiili bir abluka oluşturmuştu. Tatbikatlar nedeniyle bazı bölgeler, gemi ve uçak trafiğine kapatılırken, boğazda güvenlik endişesi nedeniyle seferlerin aksadığı bildirilmişti.

Bu arada Çin ordusunun da ülkenin kuzeyinde yeni tatbikatlara başlayacağı bildirilmişti. Deniz Güvenliği İdaresinden yapılan açıklamada, başkent Pekin'in yakınlarındaki Bohay Denizi'nde 8 Ağustos-8 Eylül'de, Sarı Deniz'in güneyinde ise 7-15 Ağustos'ta düzenlenecek tatbikatlar nedeniyle söz konusu bölgelerin gemi trafiğine kapatılacağı duyurulmuştu.

Çin'den Tayvan'a yeni gözdağı: Tatbikat için tarih verdi gemi trafiğine kapatılacak Çin ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ziyareti sonrası Tayvan çevresinde tatbikatlara başlamıştı. Çin, Sarı Deniz ve Bohay Denizi'nde de yeni tatbikatlara başlayacağı tarihi duyurdu.

Çin ordusu, Pelosi'nin Tayvan ziyaretine tepki olarak tatbikat başlattı Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA), ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretine başlamasının ardından büyük çaplı askeri tatbikat başlattı.

Tayvan’da Çin alarmı: Pekin ABD’yi uyarmıştı, bölgede askeri tatbikatlar başladı ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin olası Tayvan ziyareti krize neden oldu. ABD’yi tehdit eden Çin, bu ziyaretin ciddi sonuçlar doğurabileceğini ifade etti. ABD, Asya ülkelerine gerçekleştirilen ziyaretler kapsamında Tayvan’ı programa eklememişti öte yandan CNN’nin Tayvan ziyaretinin gerçekleştirileceğini iddia etti. Bölgede tansiyon yükselmeye devam ediyor. Çin Tayvan sınırında askeri tatbikatlar yapmaya başladı. Tayvan ise akseri tedbirleri arttırdı.

ABD ordusundan Güney Kore'de askeri tatbikat Güney Kore'de konuşlu ABD birlikleri 2019'dan bu yana ilk kez Apache saldırı helikopterleri, gerçek silah ve roketlerin kullanıldığı bir atış tatbikatı düzenledi.