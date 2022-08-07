Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığına ait sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ege Denizi Karaburun batısında 7 Ağustos 2022 tarihinde Yunanistan’a ait sahil güvenlik botu tarafından düzensiz göçmenlerin bulunduğu bota önleme yapılarak kara sularımıza itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi. Düzensiz göçmen botuna ilişkin bilgiler Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirildi" denildi.

Paylaşımda İHA ile çekilen görüntülere de yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Üç Akıncı İHA daha filoya katıldı Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı. Bakanlık, üç yeni Akıncı insansız hava aracının daha Hava Kuvvetleri filosuna katıldığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı nefes kesen görüntüleri paylaştı: 'Yerli ve milli SİHA'lar ile TSK daha güçlü' Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde yer alan Silahlı İnsansız Hava Araçlarına ait görüntülerin bulunduğu bir video klip paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! İşte Marmaris'te yanan bölgelerin uydu görüntüsü Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangının 4 bin 500 hektarlık ormanlık alan yanmıştı. İşte o yanan bölgeler Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Göktürk-1 uydusu ile uzaydan görüntülendi.

Milli Savunma Bakanlığı ve Selçuk Bayraktar'dan Akıncı TİHA mesajı Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaştığı Akıncı TİHA'nın görev uçuşu görüntülerini kişisel hesabından "Tuna boylarında sıra selviler..." mesajıyla retweetledi.