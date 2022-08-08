Türkiye Gazetesi

CHP’nin elektrik zamları ve kesintileri üzerinden kalkıştığı algı oyunu bu defa Ankara’da çöktü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun üç ay önce, elektriği kesildiği iddiasıyla ziyaret ettiği Mamak ilçesinde yaşayan İbrahim Öztürk, vaatlerle CHP’liler tarafından kandırıldığını itiraf etti. Öztürk, Kılıçdaroğlu’nun ziyareti öncesi il ve ilçe başkanının evine gelerek incelemelerde bulunduğunu, elektriği kesik olmadığı hâlde vaatlerle elektriğinin kesik olduğunu söylettirildiğini aktardı. Verilen sözlerin yerine getirilmediğini ifade eden Öztürk, “Bana il başkanı ve ilçe başkanı ‘Eksiğin neyse biz tamamlayacağız, yapacağız’ dedi. Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla evime büyükşehirden ekipler geldi, evimi incelediler. Evimde hiçbir şey olmadığını gördüler, sana her şeyi getireceğiz dediler” diye konuştu. Öztürk, evine yapılan ziyaretin ardından mesajlarına, aramalarına herhangi bir şekilde dönüş olmadığını söyledi. Öztürk, CHP meclis üyelerinin de kendisiyle ilgilenmediğini aktardı. Yaşananlar sebebiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’den özür dileyen İbrahim Öztürk “Bana yardımcı olmalarını elimden tutmalarını istiyorum. Bunlar belediyeyi bana karalattılar, bana sahip çıkmadılar. Bana yine Murat Köse sahip çıktı. Evimin bütün eksiklerini tek tek getirdi” ifadelerini kullandı.

DÖNMEZ: YALANCININ MUMU…

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Dağ, “Yalanların ortaya çıkma gibi bir huyu vardır. O dönem elektriği kesik ev bulamayınca gittikleri evlerde ‘elektrik kesikmiş’ gibi rol yaptılar. Siyasi şov için vatandaşlarımızı da yalanlarına alet etmekten hiç çekinmediler. Tam da CHP tarzı siyaset” dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de Dağ’ın tepkisini paylaşarak, “Yalancının mumu yatsıya kadar yanar” ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu emanetçi arıyor Kulislerde, Kılıçdaroğlu’nun aday olması durumunda yerine ‘emanetçi bir genel başkan’ aradığı, yakın çalıştığı kurmaylarından Faik Öztrak, Oğuz Kaan Salıcı ve Özgür Özel’in isimlerinin konuşulduğu da belirtiliyor.