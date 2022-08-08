Türkiye Gazetesi

Tahıl sevkiyatı başta Türkiye'nin çabaları ile olmak üzere sürüyor. Sevkiyatın ilk gününden bu yana çok sayıda gemi İstanbul Boğazı'ndan geçerek yüklü tahılları başka ülkelere götürdü. Tahıl sevkiyatında son duruma ilişkin Milli Savunma Bakanlığından açıklama yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Müşterek Koordinasyon Merkezinin çalışmaları kapsamında Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatının sürdüğü belirtildi.

59 TON TAHIL TAŞIYAN GEMİLER UKRAYNA'DAN ÇIKTI

Bu sabah İtalya’ya 11 bin ton soya taşıyan SACURA isimli gemi Yuzni’den, İskenderun’a 48 bin 458 ton mısır taşıyan ARIZONA isimli gemi Çernomorsk’tan hareket etti. Dün hareket eden ve İstanbul’a seyrine devam eden 4 gemi bu akşam saatlerinde İstanbul’a demirleyecek ve yarın denetime tabi tutulacak.

Bakanlıktan yapılan açıklama ise şu şekilde:

"Müşterek Koordinasyon Merkezinin çalışmaları kapsamında Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatı sürüyor. Bu sabah;

İtalya’ya 11 bin ton soya taşıyan SACURA isimli gemi Yuzni’den,

İskenderun’a 48 bin 458 ton mısır taşıyan ARIZONA isimli gemi Çernomorsk’tan hareket etti. Dün hareket eden ve İstanbul’a seyrine devam eden 4 gemi bu akşam saatlerinde İstanbul’a demirleyecek ve yarın denetime tabi tutulacak."

Ukrayna'dan tahıl alacak gemi İstanbul'dan hareket etti Liberya bandralı "Osprey S" isimli gemi, Müşterek Koordinasyon Merkezi görevlilerinin kontrolünün ardından tahıl almak üzere İstanbul'dan Ukrayna'ya hareket etti.

Tahıl sevkiyatında son durum: 4 gemi daha yola çıktı Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı kapsamında 4 geminin daha Ukrayna limanlarından ayrıldığını duyurdu. Öte yandan Tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde Odessa ve Çernomorsk Limanı'ndan hareket eden mısır yüklü 2 gemi İstanbul Boğazı'nda ekipler tarafından kontrol ediliyor.

MSB: NAVISTAR tahıl gemisinde denetim başladı Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna’dan İrlanda’ya mısır taşıyan Panama bayraklı NAVISTAR isimli gemide denetim faaliyetinin başladığını duyurdu.