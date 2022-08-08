Türkiye Gazetesi

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezi'nde toplanacak. Kritik toplantıda birçok konunun masaya yatırılması bekleniyor. En çok merak edilen ise ekonomide atılan adımlar ve dar gelirliler için yeni çözümler...

Sabah'ın haberine göre; 2023 seçimlerine 10 ay gibi kısa bir süre kalması nedeniyle toplantıda iç politikada yaşanan gelişmeler geniş olarak ele alınacak.

AK PARTİ MYK'DA HANGİ KONULAR ELE ALINACAK?

AK Parti'nin kuruluş yıldönümü için (14 Ağustos) hazırlıkların da konuşulacağı MYK'da, ekonomiden sağlığa, KPSS sorularından provokatif saldırılara kadar pek çok konu başlığı masaya yatırılacak.

Öte yandan toplantıda Türkiye'nin terörle mücadeledeki başarısı da değerlendirilecek.

DAR GELİRLİ VATANDAŞLAR İÇİN YENİ ÇÖZÜMLER

Ekonomide atılan adımlar ise toplantının önemli gündem maddelerinden biri olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile çalınmadık kapı, girilmedik gönül bırakmamak adına Türkiye'nin dört bir yanına giden parti teşkilatı izlenimlerini ve hazırladıkları raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile paylaşacak.

SOSYAL KONUT PROJESİ

Dar gelirli ailelerin dört gözle beklediği sosyal konut projesinin piyasalara yansımaları, kira ve konut fiyatlarındaki fahiş artışlara etkileri değerlendirilecek.

Vatandaşın talep ve beklentilerinin raporlar halinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacağı toplantıda, dar gelirlilerin alım gücünün artırılması konusunda atılacak yeni adımlar da gündeme gelecek.

Kabinede gündem dar gelirliye konut Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. 2,5 saat süren kritik toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.