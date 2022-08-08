Türkiye Gazetesi

Y.K. isimli genç, üç kuzeniyle birlikte internet sitesinde gördüğü yazlık binayı kiralamak istedi. Ev sahibi S.S.'nin 'Komşuların bekara ev vermemem gerektiği yönünde talepleri var. Bekara ev kiralayamam' cevabıyla sarsılan Y.K., TİHEK'e başvurdu. Yazlık bölgede üç kuzeni ile birlikte günlük ev kiralamak amacıyla irtibat kurduğu kişinin, mülkün aileye kiralanacağını bu yüzden de kendisine evi kiraya vermeyeceğini bildirdiği, dolayısıyla da medeni hali nedeniyle ayrımcı muameleye maruz kaldığını öne sürdü.

Başvuruyu değerlendiren TİHEK, emsal nitelikte bir karara imza attı. Kararda, mülk sahibi S.S.'nin evin yalnızca aileye kiralanabileceğini beyan ettiği, bu nedenle de ayrımcılık yasağının ihlal edildiğini belirtildi. Kararda şöyle denildi: "Başvuranın iddialarıyla ilgili olarak muhatap S. S.’ den yazılı görüş talep edilmiştir. Muhatap; yazlık bölgede bulunan taşınmazını aileye kiraya verdiğini, taşınmazın aile kullanımına uygun olduğunu, komşuların da taşınmazın kiraya verilmesinde aile tercihi yapılmasını talep ettiklerini belirtmiştir. Somut başvuruda muhatap malik, söz konusu taşınmazın kendisine ait olduğunu, yazlık bölgede bulunan taşınmazını ailelere kiraya verdiğini, taşınmazın aileye uygun olduğunu, ayrıca komşuların da evin kiraya verilmesinde aile tercihine dikkat edilmesi noktasında talepleri olduğunu ifade etmiştir. Bu çerçevede muhatap malik genel ifadelerle ayrımcılık yaptığını reddetmiştir.

EV SAHİBİNE 5 BİN TL İDARİ CEZA

Ancak ayrımcılık yasağının ve eşit muamele ilkesinin ihlal edilmediğinin ispatını gerektiren durumlarda, yani ispat yükü yer değiştirdiğinde, genel ifadelerle ayrımcılık iddiasının reddedilmesi yeterli kabul edilmemelidir. Somut olay değerlendirilmesi yapıldığında ise taşınmazın maliki olan S. S., başvuran Y.K.’ ya medeni hali nedeniyle mülkünü kiraya vermemiş, gerekçe olarak da evin aileye uygun olduğunu belirtmiştir. Bu halde kişilerin sırf medeni hali yani evlenip evlenmeme tercihlerinden dolayı bir hizmetin sunulmasında ayrımcı muamele teşkil edecek bir davranış eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağının koruma alanını zayıflatmaktadır. Dahası başvuranın ortaya koyduğu ayrımcı muameleye ilişkin karine oluşturan olgular muhatap S. S. tarafından yeterli deliller ve gerekçelerle, ayrımcılık yasağı ve eşit muamele ilkesinin ihlal edilmediği ispat edilememiştir. Bütün bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde, başvuranın medeni hali nedeniyle ayrımcı bir muamele maruz kaldığı dolayısıyla da eşit muamele ilkesi ile ayrımcılık yasağının ihlal edildiği kanaati hâsıl olmuştur. Başvuruda ayrımcılık yasağı ihlali yapıldığına, muhatap hakkında 5 bin TL idari para cezası uygulanmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

Fahiş kira balonu patladı! Yabancılar kiralarını ödemeden gidiyor Pandemi krizinin ardından konut sıkıntısı yaşanan Antalya’da, Rusya-Ukrayna savaşının ardından yaşanan göçle birlikte özellikle sahil bölgelerindeki kira bedelleri astronomik fiyatlara yükseldi. 2-3 bin olan ev kiraları 20 ile 30 bin TL arasında değişen fiyatlara ulaştı. Başta yerleşik yaşayan yabancılar, gelen yabancılara fahiş fiyatlardan ya evlerini kiraya verdi ya da aracılık yapıp başka evleri tutmalarını sağladı. Birkaç ay önce çok büyük getirisi olan bu kiralama işi son günlerde ise mağduriyet oluşturmaya başladı. Olması gerekenin 10-20 katı yüksek fiyattan ev kiraladıklarını öğrenen yabancılar, ya kirasını ödememeye başladı ya da indirim beklentisi içine girdi. Bazı yabancı kiracıların ise kira bedellerini ödemeden ya şehir değiştirdikleri ya da ülkelerine döndükleri belirtildi. Bu durum karşısında ise çok sayıda ev sahibinin konuyu mahkemeye taşıdıkları öğrenildi.

Ev sahibinin yaptığı pes dedirtti: Kirasını ödeyemeyen kadının kapısını çaldı Adana’da bir ev sahibinin kiracısına yaptığı akıllara durgunluk verdi. Ev sahibi 3 ay kirasını geciktiren kiracısının çelik kapısını çalıp elektriğini kestirdi. Evde 2 çocuğuyla elektriksiz ve kapısız kalan genç kadın “Duştayken ev sahibim geldi. Bir anda sesleri duyunca çıktım. Kapıyı söktüğünü gördüm. 3 aydır kirayı geciktirdiğim için böyle yaptı” dedi.

Ev sahibi ile kavga eden kiracı dehşet saçtı: Önce polisi vurdu sonra intihar etti Bursa'da ev sahibi ile kavga eden kiracı ihbar üzerine olay yerine gelip kavgaya müdahale eden polis memurunu pompalı tüfek ile yaralayıp intihar etti.