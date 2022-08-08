Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günler İYİ Parti Lideri Akşener, Yalova gezisinde vatandaşlarla bir araya gelmiş ve burada bir genç kız Akşener'e soru sorunca İYİ Parti lideri azarlar şekilde parmağını sallayarak genç kıza cevap vermişti. Olay üzerine Akşener'e tepkiler çığ gibi büyürken azarladığı genç kız konuştu.

Selin Ritter isimli genç kız, İYİ Parti Liderinin kendisini azarlamasına ilişkin ""Benim niyetim sadece soru sormaktı. Sorudan sonra bütün korumalar üzerime geldiler. Beni iteklediler. Şoka girmiştim. Çok korkuyordum. Arkadan da kötü şekilde bakıyorlardı. Meral Hanım da yanıma gelip parmağını sallayınca hiç cevap veremedim.

'KAÇ GÜNDÜR DIŞARI ÇIKAMIYORUM'

Akşener gittikten sonra da partililerin tartaklamayı sürdürdüğünü belirten Ritter; Hatta bir tanesi bizi dövmeye kalktı. Kaç gündür dışarı çıkamıyorum. Sosyal medyadan da küfür ediyorlar. Bana provokatör diyorlar. Benim niyetim sadece soru sormaktı. Çok ayıp bir tavır sergilendi. Akşener bizden oy beklemesin." dedi.

YAŞANAN İLK OLAY DEĞİL

Akşener'in Rize, Bartın, Ordu ve Amasya seyahatlerinde de vatandaşlar sözlü saldırıya maruz kalmıştı. İYİ Parti Eski Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ise Akşener'in Bingöl gezisinde kendisine soru sormak isteyen şehit ağabeyi Tahir Gümren'in kız kardeşine yönelik sinkaflı küfürler savurmuştu.

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