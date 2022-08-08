Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, 'Birlik ve beraberliğin simgesi olan Aşure Günü'nün ve muharrem ayının İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şehadetinin seneidevriyesinde, şehitlerin efendisi Peygamber Efendimiz'in torunu Hazreti Hüseyin efendimizi ve Kerbela şehitlerini rahmetle yad ediyorum.' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan cemevini ziyaret edecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Ankara Mamak’taki Hüseyin Gazi Türbesi ve Cemevi’nde Alevi dedeleri ve Bektaşi babalarıyla bir araya gelmesi bekleniyor.

Bakan Koca'dan 112 personeline aşure sürprizi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ziyaret ettiği İstanbul Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği Avrupa Komuta Kontrol Merkezi'nde görevli bir çalışanın isteği üzerine 112 personeline aşure ikramında bulundu.