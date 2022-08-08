Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muharrem ayı iftarına katıldı. Erdoğan, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından Hüseyin Gazi Cemevi'ni ziyaret etti. Erdoğan, burada Alevi ve Bektaşi derneklerinin temsilcileriyle muharrem ayı iftarına katıldı.

Programda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aşure Günü mesajı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aşure Günü'nün ve muharrem ayının İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diledi.

Erdoğan'dan Suriye'ye harekat mesajı: ‘Güvenlik kuşağı yakında birleşecek’ Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde, 13. Büyükelçiler Konferansı'nda yaptığı konuşmada Suriye'ye olası harekata ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. Erdoğan, ''Suriye'de terör örgütünün yuvalandığı son bölgelerin de temizleneceğini söyleyerek, güvenlik kuşağının halkalarını yakında birleştireceğini belirtti.