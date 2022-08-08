Türkiye Gazetesi

İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 38 eski hakim ve savcı hakkında FETÖ'nün "futbolda şike" kumpasında yer aldıkları gerekçesiyle iddianame hazırlamıştı. Bu iddianame, 5 Kasım 2021'de Bakırköy 1. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti.

DAVA, YARGITAY'A UZANDI

İddianameyi inceleyen mahkeme, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından şüpheliler hakkında son soruşturmanın açılması talebini kabul etti. Mahkeme heyeti, iddianamenin Yargıtay'a gönderilmesine hükmetti. Kumpas tarihinde 1. sınıf hakim ve savcı oldukları için şüphelilerin yargılamalarının Yargıtay'da yapılması kararlaştırıldı.

ŞİKAYET DİLEKÇESİNİ AZİZ YILDIRIM'IN AVUKATLARI VERMİŞTİ

İddianamede, eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve eski Fenerbahçe Yöneticisi İlhan Yüksel Ekşioğlu'nun avukatları tarafından 38 eski hakim ve savcı hakkında şikayet dilekçesi verildiği, Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) da kovuşturma izni verdiği belirtilmişti.

"AZİZ YILDIRIM'I VERİN KURTULUN"

Örgütün 3 Temmuz 2011'de düzenlediği, kamuoyunda "futbolda şike" olarak bilinen operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden bazılarını "Aziz Yıldırım'ı ver kurtul." şeklinde aleyhinde ifade vermek için yönlendirdiği aktarılmıştı. Bu şekilde örgütün yargı yoluyla Fenerbahçe Kulübünü ele geçirerek Aziz Yıldırım'ı tasfiye etmek istediği vurgulanmıştı.

FETÖ, TELEFONLARI DİNLEDİ

Eski savcı şüpheli Zekeriya Öz'ün soruşturma kapsamında daha önceden verilen dinleme kararı sonrasında, günlük olağan görüşme yapan kişiler hakkında yeniden tedbir talebinde bulunduğu ve Aziz Yıldırım, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Tamer Yelkovan, Ali Kıratlı, Cemil Turhan, Şekip Mosturoğlu, Murat Öztürk, Ahmet Çelebi, Alaeddin Yıldırım ile Sami Dinç'i soruşturmaya dahil ettiği anlatılmıştı. Şüpheli Mehmet Berk'in de aynı şekildeki dinleme kararıyla Mehmet Yenice, Abdullah Başak, Yavuz Ağırgöl, Hasan Çetinkaya ve Serkan Acar’ı soruşturma kapsamına aldığı aktarılmıştı.

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