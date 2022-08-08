Türkiye Gazetesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, uzun süredir beklenen haberi verdi. Bakan Dönmez, Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han'ın yarın Akdeniz'de ilk sondajı için demir aldığını bildirdi.

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında "Yarın büyük gün!.. Heyecanlıyız… Dördüncü sondaj gemimiz Abdülhamid Han yarın ilk sondajı için demir alıyor. Yolu açık, rüzgarı kolayına, gayreti Abdülhamid Han gibi olsun" ifadesini kullandı.

İşlemleri tamamlanan geminin Mersin Taşucu Limanı'ndan yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilk seferine uğurlanması bekleniyor.

Mavi Vatan filosunun 'en güçlüsü': Abdülhamid Han Sondaj Gemisi göreve hazır! Abdülhamid Han Sondaj Gemisi göreve hazır! Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılacak 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han’ın ‘Mavi Vatan’daki görevi için hazırlıklar tamamlandı.

Yunanistan'ın Türkiye hazımsızlığı bitmiyor: Bu defa hedefte Abdülhamid Han sondaj gemisi var Türkiye'nin girişimlerini adım adım izleyerek, belli noktalarda kara propaganda ile baltalamaya çalışan ve hazımsızlığını sık sık belli eden Yunanistan, bu defa da sismik ve sondaj gemisi Abdülhamid Han’ı dün denize açılmasından rahatsız oldu.

Bakan Dönmez duyurdu: Abdülhamid Han sondaj gemisi göreve başlıyor Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Abdülhamid Han sondaj gemisini 9 Ağustos'ta Mersin'den ilk görev yerine uğurlayacağız." dedi.