Türkiye Gazetesi

Pençe Kilit bölgesinden şehit haberi geldi. Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 03 Ağustos 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucu yaralanan ve sevk edildiği Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi devam eden P. Uzm. Çvş. Halil KOÇ, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 08 Ağustos 2022 tarihinde şehit olmuştur." denildi.

PKK'ya Pençe-Kilit darbesi! 289 terörist öldü, 330 mağara ve sığınak imha edildi Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu'nda 17 Nisan'dan bugüne kadar 290 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini, çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi bulunan 330 mağara ve sığınağın imha edildiğini bildirdi.

Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak! Pençe-Kilit'le PKK'ya darbe: 2 terörist etkisiz Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.