Ayrıntılar geliyor...
İçişleri duyurdu: Eren Abluka-3'te nokta operasyon! 2 terörist silahlarıyla beraber etkisiz
09.08.2022 - 09:17 | Son Güncelleme: 09.08.2022 - 09:41
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı:"EREN ABLUKA-3 operasyonu kapsamında, Batman İl Jandarma Komutanlığınca, Kozluk İlçesi Yanıkkaya kırsalında 09 Ağustos 2022 günü J-İHA- J-SİHA destekli olarak JÖH ve Jandarma Komando Timlerinin katılımıylı icra edilen istihbarata dayalı nokta operasyonunda; biri Terör Arananlar Listesi’nde “TURUNCU” Kategoride olmak üzere 2 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte (1 M-16 P.Tf. ve 1 Kaleşnikov P.tf.) etkisiz hale getirilmiştir.Bölgede operasyonlara devam edilmektedir."
Etiketler : SONDAKİKA,
893865 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/893865.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER