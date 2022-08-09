Türkiye Gazetesi

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, son 7 günde 77 ilde uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 3 bin 594 zanlı yakalandı.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Aramalarda 384 kilogram esrar, 242 kilogram kokain, 110 kilogram eroin, 34 kilogram metamfetamin, 21 kilogram skunk, 484 bin captagon, 305 bin ecstasy, 22 bin sentetik ecza, 2 bin 69 kök kenevir, 1 kilogram bonzai, 4 ton 14 kilogram kimyasal, 275 bin 740 lira ile 33 tabanca/tüfek ele geçirildi.

Bağcılar'dan BAE'ye gönderilecekti, polis engeline takıldı! 75 bin uyuşturucu hap yakalandı İstanbul'da bir kargo şirketinin Bağcılar şubesine yapılan operasyonda, Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) gönderilmek istenen ekmek dilimleme makinesine gizlenmiş 75 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.