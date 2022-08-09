Türkiye Gazetesi

Rekabet Kurumu haksız rekabet uygulayan firmalara karşı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak bir makarna firmasına soruşturma açıldı ve gerekçesi ise kurumun kanun ihlali yapması oldu. Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Nuh’un Ankara Makarnası Sanayi Ticaret A.Ş.’nin ve distribütörlerinin, alıcıların yeniden satış fiyatını belirlemeye yönelik eylemleriyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettikleri iddiası üzerine yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak; Nuh'un Ankara Makarnası Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve İs-Ra Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Rekabet Kurumu'ndan nesine.com'a soruşturma Rekabet Kurulunca, D Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık AŞ'nin (Nesine.com) Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiasıyla soruşturma açıldı.

Rekabet Kurumu o siteye 'dur' dedi! İlan manipülasyonunu bitirecek soruşturma Gazetemiz tarafından uzun zamandır gündeme getirilen sanal fiyat manipülasyonları Rekabet Kurumunun radarına takıldı. Kurum, bazı emlakçı ve galericilerin fiyat şişirmesine aracılık eden sahibinden.com sitesine soruşturma başlattı.

Rekabet Kurumu'ndan Sahibinden'e soruşturma Rekabet Kurumu, Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. A.Ş. hakkında yüksek fiyatlar nedeniyle soruşturma açıldığını duyurdu.