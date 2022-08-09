Türkiye Gazetesi

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TGRT Haber Ankara Temsilcisi Ercan Gürses'in sorularını cevapladı. Ersin Tatar, 10 gün önce Taşucu’na giderek 4. sondaj gemimiz Abdülhamid Han’ı ziyaret ettiğini kaydetti. Çarpıcı açıklamalarsa bulunan Tatar, “Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de ne kadar güçlü noktaya geldiğini gösteren bir dönüm noktasıdır” dedi. Tatar, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde bütün yapılan bu çalışmaları selamlıyoruz ve inşallah hayırlara vesile olmasını yürekten temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Tatarın konuşmasında satır başları:

Akdeniz’de sadece Rumlar söz sahibi değildir. Kıbrıs Türk halkı ayrı bir halktır.

‘MAVİ VATAN’ KKTC İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

Kıbrıs Türk halkı olarak varlığımız bütün bu güvencelere bağlıdır. Ben Kıbrıs meselesinin içine doğdum 1960 yılındı. Beni asla kandıramazlar. Anadolu ve KKTC’yi kuşatmak isteyen bir Rum yönetimi var. Türkiye, Kıbrıs adasının garatörüdür. Türk askerinin Ada'dan çekilmesini düşünemem.

SONDAJ GEMİSİ 6. PARSELE GİRECEK Mİ?

Kıbrıs Cumhuriyeti diye ilan ettikleri her yerde hak sahibiyiz. Türkiye Cumhuriyeti’ne verdiğimiz yetkiyle orada araştırma yapmaya hakkımız var.

KIBRIS'TA ÇÖZÜM NASIL OLACAK?

Kıbrıs Türk halkını Anadolu'dan kimse koparamaz. Türk askerinin adadan çekilmesini düşünemem. Fereral çözüm, Kıbrıs Türk halkının yok sayılmasıdır. Rum kesimini AB'ye almaları doğru değildir.

Mavi Vatan filosunun 'en güçlüsü': Abdülhamid Han Sondaj Gemisi göreve hazır! Abdülhamid Han Sondaj Gemisi göreve hazır! Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılacak 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han’ın ‘Mavi Vatan’daki görevi için hazırlıklar tamamlandı.