Türkiye Gazetesi

Eren Abluka ile terör unsurları ablukaya alınmaya devam ediyor. 6 teröristin etkisiz hale getirdiğini duyuran İçişleri Bakanlığı çok sayıda mühimmatın da ele geçirildiğini açıkladı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada;

"Eren Abluka-29 operasyonu kapsamında, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ve Hakkari İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Merkez ilçe Yoncalı kırsalında 09 Ağustos 2022 tarihinde, P-İHA, J-SİHA ve Hava Kuvvetleri destekli olarak, PÖH, JÖH ve Jandarma Komando timlerinin katılımıyla icra edilen istihbarata dayalı müşterek nokta operasyonunda; 4 bölücü örgüt mensubu silahları ile birlikte [(2) adet M16 P.Tf., (2) Kalaşnikof] etkisiz hale getirilmiştir. Eren Abluka operasyonları kapsamında bugün Hakkari’de 4, Batman’da 2 olmak üzere toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6 olmuştur." denildi.

İçişleri duyurdu: Eren Abluka-3'te nokta operasyon! 2 terörist silahlarıyla beraber etkisiz İçişleri Bakanlığı, Batman'da devam eden ‘Eren Abluka-3’ operasyonu çerçevesinde, birisi turuncu kategoride yer almak üzere toplam 2 bölücü terör örgütü mensubunun silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.