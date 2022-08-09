Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Her nerede olursa olsun teröre geçit yok! Suriye’nin kuzeyinden Mardin Kızıltepe hudut hattımıza saldırı ve sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." denildi.

MSB duyurdu: 2 gemi daha Ukrayna'dan yola çıktı Milli Savunma Bakanlığı, tahıl taşıyan 2 geminin daha Ukrayna'dan ayrıldığını bildirdi.

MSB duyurdu: Pençe-Kilit bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB duyurdu: 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi MSB, Barış Pınar Bölgesi’nde 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.