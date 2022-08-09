Türkiye Gazetesi

Terörle mücadele tüm hızıyla sürüyor. Teröristlere kaldıkları ve barındıkları yerler dar ediliyor. Hain terör örgütleriyle mücadele sürerken Suriye'nin kuzeyinde 7 terörist daha etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlığın yaptığı açıklama ise şu şekilde:

"Suriye’nin kuzeyinde; teröristlerin saldırı girişimlerini karşılıksız bırakmadık, bırakmayacağız! Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi."

Mehmetçik'ten hudutlarımıza sızmaya çalışan PKK'ya ceza! 7 terörist etkisiz Suriye’nin kuzeyinden Mardin Kızıltepe hudut hattımına saldırı ve sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Eren Abluka-29 operasyonu kapsamında 4 terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanlığı, Hakkari ili Merkez ilçe Yoncalı kırsalında, ‘Eren Abluka-29’ operasyonu çerçevesinde 4 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Eren Abluka operasyonları dahilinde bugün etkisiz hale getirilen terör örgütü mensubu sayısının 6’ya yükseldiğini belirtti.

İçişleri duyurdu: Eren Abluka-3'te nokta operasyon! 2 terörist silahlarıyla beraber etkisiz İçişleri Bakanlığı, Batman'da devam eden ‘Eren Abluka-3’ operasyonu çerçevesinde, birisi turuncu kategoride yer almak üzere toplam 2 bölücü terör örgütü mensubunun silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.