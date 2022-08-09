Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin bir dönem en önemli sulak alanlarından ve göçmen kuşlarının konaklama yeri olan Marmara Gölü, tamamen kurudu. Balıkçılık tamamen biterken bu durumu fırsata çeviren bazı çiftçiler, DSİ ve Milli Emlak’a ait havzayı tarımsal anlamda işgale başladı. Gölün kuruduğu alanlarda izinsiz tarım faaliyetleri yapılırken bazı yerlerde de kaçak olarak havyan ağılları inşa edildi. Ayrıca bazı çiftçiler arasında arazi kavgası yaşandı, 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı, 3 kişi tutuklandı. Kavga ve işgaliyelerin önüne geçmek için jandarma komandolar bölgede devriye faaliyetlerine başladı. Ekipler, bütün yapılaşma ve tarımsal faaliyetleri sonlandırdı.

TİGEM'E TAHSİS EDİLDİ

Bu yaşanılanlar sonrası havzanın Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) tahsisi onaylandı. Konuya ilişkin bilgi veren AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen "DSİ Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan proje hayata geçinceye kadar Marmara Gölü havzasının TİGEM tarafından işletilmesi kararlaştırıldı. Bu havzanın bir kısmı Hazine’ye ait. Gerekirse Hazine ile de temasa geçilecek. Havza, toprak yapısı itibariyle ele alınacak. Buraya Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu stratejik ürünler ekilecek. TİGEM’in yapacağı teknik çalışmaların ardından Tarım ve Orman Bakanlığı son kararını verecek. Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına ve aynı zamanda bu havzanın atıl kalmaması için gölümüz yeniden su tutana kadar buranın değerlendirilmesi noktasında mutabık kaldık” dedi.

Marmara Gölü Mars'a döndü! Tamamen kurudu Manisa'daki 20 bin kuşa ev sahipliği yapan Marmara Gölü tamamen kurudu. Kuruyan gölün yerini kurak topraklar alırken, görünütler Mars'ı anımsattı.

Marmara Gölü kurudu, fırsatçılar harekete geçti: Kaçak yapılar tek tek yıkılıyor Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından olan ve aynı zamanda göçmen kuşların da konaklama yeri olan Marmara Gölü kurudu. Kuruma sonrası havzada tarımsal işgaller başlarken, aynı zamanda bazı vatandaşların bölgeye hayvan ağılları inşa etmesi üzerine DSİ ve Milli Emlak, kaçak yapılaşmaya son vermek için harekete geçti.