Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristlerin saldırı ve sızma girişimlerini engellemeye devam ediyor. Kahraman Mehmetçik'in terörle mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Sınırlarımızda hain terör örgütüne geçit verilmeden terörle mücadele operasyonlarla engelleniyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nın kuzeyinden Mardin hudut hattına saldırı ve sızma girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

14 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada sabah saatlerinde 7 teröristin, öğle saatlerinde ise 7 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

MSB duyurdu: 2 gemi daha Ukrayna'dan yola çıktı Milli Savunma Bakanlığı, tahıl taşıyan 2 geminin daha Ukrayna'dan ayrıldığını bildirdi.

MSB duyurdu: Pençe-Kilit bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB açıkladı! 13 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.