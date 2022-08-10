Türkiye Gazetesi

Güney Kore'deki Okpo Limanı'ndan yola çıktıktan sonra 19 Mayıs'ta Mersin'in Taşucu Limanı'na ulaşan Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılacak olan Abdülhamid Han sondaj gemisi 2,5 aylık çalışmanın ardından hazır hale getirilerek dün ilk görev yerine uğurlandı. Abdülhamid Han'ın kritik yolculuğu Türkiye'de olduğu kadar dünyada da yankı uyandırdı. Öyle ki; Dünya basını bu gelişmeye geniş yer ayırdı.

FİLONUN EN DONANIMLISI MAVİ VATAN’A GÜÇ KATACAK

Yedinci nesil olmasının yanı sıra 238 metre uzunluğu, 42 metre genişliği ve çift güvenlik sistemiyle öne çıkan sondaj gemisi Abdülhamid Han, filosunun teknik açıdan hem en donanımlısı hem de en uzunu olarak “Mavi Vatan”daki hidrokarbon arama çalışmalarına önemli bir güç katması bekleniyor.

Çift kule ile aktif konumlandırma sistemine sahip 200 mürettebat kapasiteli geminin 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme yeteneği olduğu biliniyor. Dünyadaki 5 gemiden biri olan Abdülhamid Han, 62 bin groston ağırlığında.

SANİYE SANİYE TAKİP ETTİLER

Uluslararası haber ajanlarının gelişmeleri saniye saniye aboneleri ile paylaştı.

Al Jazeera bu gelişmeyi 'Türkiye, Doğu Akdeniz'de doğalgaz arama çalışmalarına yeniden başladı' başlığı ile okurlarına sundu.

Haberde törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine geniş yer verildi ve rotanın Erdoğan tarafından açıklandığı vurgulandı.

ABD BASININDAN OSMANLI VURGUSU

ABD merkezli ABC News haberi 'Türkiye Cumhurbaşkanı Salı günü ülkenin en yeni ve en büyük denizaltı hidrokarbon sondaj gemisini göreve çıkardı' şeklinde okurları ile paylaştı.

Erdoğan'ın 'Kimseden izin veya onay almaya ihtiyacımız yok' sözlerine yer verilen haberde şu ifadeler yer aldı;

'Türkiye'nin diğer sondaj gemileri Fatih, Kanuni ve Yavuz Türkiye'nin doğal gaz rezervi keşfettiği Karadeniz'de faaliyet gösteriyor. Dört gemiye de Osmanlı padişahlarının isimleri verildi'

The Brussels Times haberi 'Türkiye, petrol ve gaz için açık deniz sondajına devam ediyor' başlığı ile verdi.

Haberde Türkiye'nin bu adımı için şöyle denildi;

'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye kıyılarında ve kendi sularında yürütüldüğünü vurgulayarak yeni bir petrol ve gaz arama kampanyası başlattı'

Suudi Arabistan merkezli El Arabiya, 'İki yıl sonra, Türk sondaj gemisi tartışmalı Akdeniz sularının dışında faaliyete başladı' başlığıyla haberi sundu.

Alman DW de Erdoğan'ın 'Kimseden izin veya onay almaya ihtiyacımız yok' sözlerine yer verdi ve geminin göreve başladığını okurlarına duyurdu.

Çin haber ajansı Xinhua, bu gelişmeyi 'Türkiye'nin dördüncü araştırma gemisi Akdeniz'in doğusuna açılıyor' başlığı ile duyurdu.

YUNAN BASINI MANŞETTEN VERDİ

Geminin resmen göreve başlaması Yunanistan'da geniş yankı buldu. Yunan basını bu gelişmeyi birinci manşetten okurlarına sundu.

CNN Yunanistan geminin göreve başladığı tören için 'Erdoğan güç gösterisi yaptı' yorumunda bulundu. Haberde şu ifadelere yer verildi;

'Recep Tayyip Erdoğan güç gösterisi yaparak geminin üzerinden Cumhurbaşkanlığı helikopteri ile uçtu ve bu fotoğrafı Twitter'da yayınladı.'

Haberi birinci manşetinden veren bir başka Yunan gazetesi olan Kathimerini de geminin sefere çıkmasını Erdoğan vurgusu ile gördü.

'Türkiye Akdeniz'e yeni sondaj gemisi gönderdi' başlıklı haberde şu ifade yer aldı;

'Erdoğan, Türkiye'nin dördüncü yüzer sondaj kulesinin, bölgenin 55 kilometre güneyindeki Yörükler-1 sahasına doğru yola çıktığını duyurdu.'

Erdoğan'ın açıklamalarına yer verilen haberde Türkiye'nin kısa süre sonra NAVTEX yayınladığının altı çizildi.

Ta Nea haberi 'Abdülhamid Han Çalışmaya Başladı' başlığı ile okurlarına sundu.

Haberde 'Dördüncü Türk sondaj kulesi Abdülhamid Han'ın rotası Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı' denildi.

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