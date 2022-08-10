Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 13. Büyükelçiler Konferansı kapsamında Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın büyükelçilere hitap ettiği oturumda konuştu. Çavuşoğlu, "Hem PKK hem FETÖ ve diğer terör örgütlerinin propagandalarıyla ve ülkemize yönelik ithamlarıyla mücadele ediyoruz." dedi.

"TÜRKİYE TERÖRDEN ÇOK ÇEKEN BİR ÜLKE"

Türkiye'nin "terörden çok çeken bir ülke" olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Adalet ile güvenlik arasındaki hassas dengeyi yıllardır gözetiyoruz. Bu konular, yurt dışındaki görevimizin önemli bir bölümünü oluşturuyor. Hem PKK hem FETÖ ve diğer terör örgütlerinin propagandalarıyla ve ülkemize yönelik ithamlarıyla mücadele ediyoruz." ifadesini kullandı.

"HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ VE İNSAN HAKLARI TEMEL İLKEMİZ"

Çavuşoğlu, "modern diplomasinin çok katmanlı, paydaşlı ve aktörlü" olduğunun altını çizerek, iş birliği yapılan kurumların farklı bakış açılarının görüşlerini zenginleştirdiğini kaydetti.

Adalet Bakanlığının bu kurumların başında geldiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "hukukun üstünlüğü, demokrasi, insan hakları" gibi kavramların dış politikanın da temel ilkeleri arasında olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, kapsamlı reformları 20 yıllık süreçte hayata geçirdiklerini belirterek, 2021'den itibaren İnsan Hakları Eylem Planı'nın ve bu kapsamda atılan adımların bu konudaki kararlığının somut göstergesi olduğunu dile getirdi.

"ADALET BAKANLIĞI'NIN GÖRÜŞLERİ BİZE IŞIK TUTUYOR"

Adalet Bakanlığıyla yapılan iş birliğiyle ilgili de bilgi veren Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya ile varılan mutabakatların önemli bir bölümünün adli konuları içerdiğini aktardı.

Çavuşoğlu, hassas dış politika konularında Adalet Bakanlığının görüşlerine başvurduklarını ifade ederek, "Adalet Bakanlığının görüşleri bize ışık tutuyor." dedi.

Adalet Bakanlığıyla Dışişleri Bakanlığının ortak çalışmaları hakkında bilgi veren Çavuşoğlu, "Avrupa'da vatandaşlarımıza yönelik artan ayrımcı ve ırkçı uygulamalar konusunda da çalışmalar çok önemli. Yurt dışı teşkilatımızda Adalet Bakanlığımızla birlikte çalışıyoruz. Şu anda 19 misyonumuzda Adalet Bakanlığı temsilcileri, müşavirleri var." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Birleşmiş Milletler (BM) gibi kuruluşlarla çok yakın çalıştıklarını kaydetti.

Bakan Çavuşoğlu'ndan Ermenistan'a uyarı: Yeni provokasyonlara girmeyin Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Ermenistan'ı yeni provokasyonlara girmemesi konusunda tekrar uyarıyoruz" dedi.

Çavuşoğlu ile ABD’li mevkidaşı ile görüştü: Gündem tahıl anlaşması ve Dağlık Karabağ Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Ukrayna tahılının ihracatının devamını ve Dağlık Karabağ sorununu ele aldı.

Bakan Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı ile görüştü Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü. İki mevkidaşın telefon görüşmesinde tahıl anlaşması ve ikili ilişkileri görüştü.