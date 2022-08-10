Türkiye Gazetesi

2003-2022 yılları arasında Türkiye’nin ulaşım ve haberleşme altyapısına 1 trilyon 670 milyar liralık yatırım yapılırken, bunlar arasında Osmangazi Köprüsü de yer alıyor. Dünyanın sayılı asma köprüleri arasında yer alan Osmangazi Köprüsü, toplam 426 kilometre uzunluğundaki İstanbul-İzmir Otoyolu’nun en önemli kesimini oluşturuyor. Dilovası ile Hersek Burnu arasında inşa edilen ve İzmit Körfezi’nin iki yakasını bağlayan köprü, toplam 2 bin 682 metre uzunluğunda. Bin 550 metre orta açıklığıyla dünyada işletmeye açık olan en büyük orta açıklıklı asma köprüler sıralamasında 7’nci sırada yer alan Osmangazi Köprüsü bölgedeki ulaşımı rahatladı.

1 SAATLİK YOL 5 DAKİKAYA DÜŞTÜ

Otomobille mevcut yolu kullanarak 1,5 saat, feribotla 45 ila 60 dakika süren körfezden geçiş, Osmangazi Köprüsü ile 5 dakikaya düştü. 1 Temmuz 2016 tarihinde tamamlanarak vatandaşların hizmetine açılan Osmangazi Köprüsü’nden açıldığı yıl 2 milyon 123 bin araç geçerken, bu sayı 2021 yılında 11 milyona yaklaştı. 2022 yılının Ocak-Temmuz döneminde de 8 milyon 793 bin 955 araç köprüyü kullandı. Osmangazi Köprüsü’nün hizmete açılmasıyla zamandan yıllık 4 milyar 670 milyon TL, akaryakıt tüketiminden yıllık 1 milyar 933 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 6 milyar 603 milyon TL tasarruf sağlandı. Ayrıca yıllık 402 bin ton da karbon salınımı azaltılmış oldu.

Bakırköy'de köprüye sıkışan gaz yüklü tır 1,5 saatte kurtarıldı Bakırköy'de köprüye sıkışan dorsesinde gaz yüklü olan tır itfaiyenin 1,5 saatlik çalışma sonucunda güçlükle kurtarıldı.