Türkiye Gazetesi

Bozüyük Belediye Meclisi Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısının 2'inci birleşimi Metristepe Kültür Merkezi Meclis Salonu’nda Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu Başkanlığında yapıldı. Bozüyük Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesisler İşletmesi ekmek fırınında üretilen 250 gram ekmeğin üretim maliyetlerinde meydana gelen artışlar nedeniyle satış fiyatının 2,75 TL olarak belirlenmesine oy çokluğuyla karar verildi.

Daha sonra imar komisyonuna sevk edilen vatandaşların imar planlarına yaptıkları itiraz konularındaki komisyon kararları oy birliği ile kabul edilirken Bilecik Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün yazısına istinaden Yeni Mahalle 69 ada 359 ve 312 parsellerde imar planında Sağlık Tesis Alanı olan imar fonksiyonunun Sosyal Tesis Alanı olarak 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi oy birliği ile kabul edildi

İstanbul'da halk ekmek kaç para? Halk ekmeğe zam geldi İstanbul'da halk ekmeğe zam geldi. 259 gram olan halk ekmek kaç para oldu, işte detaylar...

‘Ekmek yok’ cinayeti Karaman’da fırın çalışanı Ekmek yok’ dediği için 17 yaşındaki alkollü genç tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Diğer çalışan cami imamın odasına saklanarak kurtuldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi duyurdu: İstanbul, Ankara ve İzmir’de halk ekmeğe zam geliyor Ankara Büyükşehir Belediyesi, halen 2 liraya satılan Halk Ekmek'in ürettiği 250 gram ekmeğin perakende satış fiyatının 3 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Belediyeden yapılan açıklamada yeni uygulamanın İstanbul, İzmir ve Etimesgut Halk Ekmek ile eş zamanlı olarak başlayacağı duyuruldu.