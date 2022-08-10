Türkiye Gazetesi

Dün, Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından İstanbullular için yağış uyarısı yapıldı. Gece saatlerinden itibaren etkili olacağı belirtilen sağanak yağışla beraber gök gürültüsü olacağı bildirilmişti. Beklenen yağış Esenyurt ve Beylikdüzü'nde etkili oldu. Sabah saatlerinde rögar kapakları şiddetli sağanak nedeniyle patlamış ve yollarda trfaik durma noktasına gelmişti.

Bu yağış Silivri'de de etkili oldu. Silivri'de etkili olan şiddetli sağanak yağış su baskınlarını da beraberinde getirdi. Alibey Mahallesi'nde yağış sonrası bazı sokaklar sular altında kaldı.

ARAÇLAR YARIYA KADAR SUYA GÖMÜLDÜ

Sokakta park halinde bulunan 3 araç yarıya kadar suya gömüldü. Bölgede belediye ekipleri Belediye ekipleri çalışma başlattı. Bazı iş yerlerinin bodrum katların su bastığı görüldü.

İş yerinde vatandaşların dükkan önlerinde suyun çekilmesini beklediği görüldü. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

Meteoroloji il il duyurdu! Kuvvetli yağış uyarısı (10 Ağustos 2022 hava durumu) Meteoroloji günlük hava tahmin raporuna göre; sabah saatlerinde Tekirdağ ve İstanbul'un Çatalca ve Silivri çevrelerinde, öğleden sonra Isparta, Burdur, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara ile Kütahya'nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji il il açıkladı: Dikkat yağış geliyor Yurt genelinde hava durumu mevsim normallerinde seyredecek ancak Batı Karadeniz’in iç kesimleri ve Sinop, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.

Meteoroloji İstanbul dahil birçok ili uyardı: Sağanak yağış geliyor Meteoroloji yeni günün hava durumu raporunu paylaştı. Sıcak ve nemli hava devam ederken, Meteoroloji, sağanak uyarısı da geldi. Bu illerde yaşayanlar dikkat… İşte il il hava durumu raporu…