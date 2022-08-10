Türkiye Gazetesi

Sosyal medya hesabından İstanbul için turuncu uyarı paylaşımı yapan Vali Yerlikaya, "Sevgili İstanbullular, perşembe sabah saatlerinden itibaren İstanbul’da gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli, Anadolu Yakası'nda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Ani sel ve su baskınına karşı dikkatli ve tedbirli olalım" ifadelerine yer verdi.

YARIN SABAH SAATLERİNDE BAŞLAYACAK

Yerlikaya, sosyal medya hesabından hava durumuyla ilgili paylaştığı haritada, turuncu kodla gösterilen İstanbul'la ilgili şunları kaydetti:

"Sevgili İstanbullular, Perşembe (yarın) sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli, Anadolu Yakası'nda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Ani sel ve su baskınına karşı dikkatli ve tedbirli olalım."

Yerlikaya, paylaşımında İstanbul Valiliğinin internet sitesinde yer alan "Marmara'nın doğusunda kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat" şeklindeki duyuruya da link verdi.

İstanbul Valiliğinin duyurusunda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmesine göre, yarın sabah ilk saatlerden itibaren Marmara'nın doğusunda görülecek gök gürültülü sağanak yağışların İstanbul ve Yalova çevresinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Anadolu Yakası, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2) ve yer yer şiddetli (75 kg/m2 ve üzeri) olması bekleniyor.

AKOM'DAN VATANDAŞLARA TEDBİR MESAJI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul genelinde yağış uyarısında bulundu. AKOM, vatandaşların bugün ve yarın etkili olması beklenen yağışlara karşı tedbirli olmaları gerektiğini belirten bir mesaj gönderdi.

Meteoroloji il il duyurdu! Kuvvetli yağış uyarısı (10 Ağustos 2022 hava durumu) Meteoroloji günlük hava tahmin raporuna göre; sabah saatlerinde Tekirdağ ve İstanbul'un Çatalca ve Silivri çevrelerinde, öğleden sonra Isparta, Burdur, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara ile Kütahya'nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli yağış bekleniyor.

İstanbul'da sağanak etkisi: Rögarlar patladı, caddeler sular altında kaldı İstanbul'da 2 gün boyunca sürmesi beklenen ve dün uyarı yapılan sağanak yağmur, gece saatlerinden itibaren etkisini gösterdi. Esenyurt-Beylikdüzü çevresinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle kanalizasyon ve su tahliye kanalları patlarken caddeler ise sular altında kaldı.