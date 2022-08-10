Türkiye Gazetesi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, son 1 yılda 4. kez Denizli’ye geldi. İlk başta Kale ilçesinde partililerle bir araya gelen Muharrem İnce, ardından da kent merkezinde hareket etti. Burada bir otelde açıklamalarda bulunan Muharrem İnce, 6’lı İttifakı hedef aldı. İnce, "Şunu söyleyeyim 6’sından biri çıkıp da ben bu Erdoğan’ı yenerim düşün peşime diyemiyor” diye konuştu.

“CHP’DEN VE İYİ PARTİ’DEN HER AY DÜZENLİ MAAŞ ALIYORLAR”

CHP’ye yüklenen Muharrem İnce, “Halk TV, Tele 1, KRT, CHP’den ve İYİ Parti’den her ay düzenli maaş alıyor. Miktarlarını bile söylerim. Son zamları bilmiyorum ama. Bir de haber yaptıkları zaman 'maaşı keseriz' diye tehdit ediyorlar, sonra bu ülkeye demokrasi getireceğiz diyorlar" dedi.

“SİYASET YUMRUKLA DEĞİL, DİL İLE BEYİN İLE YAPILIR”

Gazeteci Latif Şimşek'e saldıran Cemal Enginyurt'u da eleştiren İnce, "Cemal Enginyurt’a gelince, kendini ringde zannediyor. Meclisi de ring zannediyor, stüdyoyu da ringe zannediyor, her yeri ring zannediyor. Ona da yumruklarını değil, dilini kullanmasını öneriyorum. Siyaset yumrukla değil, dil ve beyinle yapılır” diye konuştu.

Muharrem İnce: Beni aday yapmak istiyorsanız hazırım Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Millet İttifakı’na adaylık şartlarını sıraladı. "Ben bir kere bir partiden Cumhurbaşkanı adayı oldum, kaybettim" diyen İnce, “Herkese ikici, üçüncü, beşinci, on beşinci şansı veriyorsunuz da bana ikinci şansı niye vermiyorsunuz?” dedi. 6’lı masanın aday bulamayacağını söyleyen İnce, “Sonunda bana gelirsiniz. Bana gelirseniz aday olurum ama şartlarım var” dedi.

Muharrem İnce Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: Trabzon'da ülkücü Konya'da muhafazakar Van'da HDP'li Diyarbakır ziyaretinde konuşan Memeleket Partisi Genel Başkanı Muhharrem İnce, eski partisinin lideri Kılıçdaroğlu'na, "Trabzon'da ülkücü Konya'da muhafazakar Van'da HDP'li oluyorsun. Böyle siyaset olmaz." diyerek tepki gösterdi.

Muharrem İnce aday olacak mı? 'Kılıçdaroğlu'nu niye destekleyecekmişim?' deyip açıkladı Kocaeli’de basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muhharrem İnce, seçimlerde Kılıçdaroğlu'nu destekleyip desteklemeyeceği sorusuna karşılık, kendini destekleyeceğini söyleyerek adaylığını ilan etmiş oldu.

Muharrem İnce'den şaşırtan 'Kılıçdaroğlu' açıklaması: İkinci tura kalırsa desteklerim Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 2023 seçimlerine ilişkin yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırsa tabii ki Kılıçdaroğlu'nu desteklerim. Ama ben kalırsam onlardan da destek beklerim" ifadelerini kullandı.