Türkiye Gazetesi

Bursa'da bir çöp evde kilitli bulunan Muhammet Cem, direkt tedavi altına alınmıştı. Olaya ilişkin soruşturma sürerken küçük çocuktan yii haberler gelmeye devam ediyor..Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde 16 gündür tedavisine devam edilen 9 yaşındaki Cem Muhammet A.'yı AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete ziyaret etti.

'İSTEDİĞİMİZ KİLOLARI KAZANIYORUZ'

Hastane çıkışında Cem Muhammet’in sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulunan Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, “İki gündür Muhammet’i neşeli görüyorum. Bu çok mutlu ediyor bizi. Doktorlarımızdan aldığımız son bilgilerde de vücutsal olarak bir sıkıntısı yok. Her gün istediğimiz kiloları kazanıyoruz. Şu etapta sadece psikiyatri tedavi ön planda gözüküyor” dedi.

TABURCU OLMASI BEKLENİYOR

Cem Muhammet’in taburcu olmasının planlandığını belirten Özkan, “Hocalarımız ne zaman uygun görürlerse, yakın taburculuğu. Aile Bakanlığı, Sosyal Hizmetler ve doktorlarımızla ortak bir karar verip, taburculuğuna yavaş yavaş karar verecekmişiz gibi duruyor. Çok yakın bir zamanda taburcu olması planlanıyor. Bundan sonraki süreçte çocuk doktorlarımız ve psikiyatristlerimiz takibini sağlayacak” diye konuştu.

'ÇOK İŞTAHLI'

Özkan, Cem’in iştahının oldukça yerinde olduğunu da ifade ederek, “Artık yaşıtları gibi oyun oynuyor, gülüyor, herhangi bir desteğe ihtiyacı yok. Çok iştahlı zaten. Bütün gün bir sonraki öğünü dört gözle bekliyor. Gelen her şeyin hepsini yiyor. Acaba gideceği yerde huzursuz olur mu diye düşünüyoruz ama sonuç olarak bir yerden başlanılacak. Bundan sonraki süreçte onun gittiği yerlerde güven dolu, mutlu ve huzurlu olmasını diliyoruz” dedi.

HEDEF KİLOSUNA ULAŞTI, KEYFİ, YERİNDE

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete de, Cem Muhammet’in hedef kilosuna ulaştığını aktararak, “Bundan sonra ayakta kontrollere gelecek. Özellikle haftada birkaç gün olmak üzere psikiyatri kontrollerine gelecek. Şu anda hedef kilosuna ulaşmış durumda, bütün gün puzzle yapıyor ve keyfi yerinde” ifadelerini kullandı.

Bursa'da çöp evde içler acısı halde bulunmuştu: Cem Muhammet'ten güzel haber Bursa'da ihbar üzerine basılan bir çöp evde teyzesi tarafından kilitli tutulan, oldukça bakımsız ve hasta halde bulunan 9 yaşındaki Cem Muhammet, tedavi sonrası hayata tutundu. Kan değerleri ile böbrek ve kalbinin çok iyi durumda olduğu öğrenilen Cem'in 2 kilo 100 gram aldığı da öğrenildi.

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