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MSB acı haberi duyurdu! 1 Mehmetçik şehit oldu
10.08.2022 - 16:04 | Son Güncelleme: 10.08.2022 - 16:06
Türkiye Gazetesi
MSB:"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 10 Ağustos 2022 tarihinde, teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda, kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Mahsun Şimşek şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."
Etiketler : msb,şehit,pençe kilit operasyonu,
894537 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/894537.aspx
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