Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristlerin saldırı ve sızma girişimlerini engellemeye devam ediyor. Öğle saatlerinde Milli Savunma Bakanlığı Mardin'de hudutlara saldırı girişiminde bulunan 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu. Bunu üzerinden çok geçmeden teröre bir darbe daha vuruldu. Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 8 PKK'lı terörist kahraman Mehmetçik tarafından etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından 8 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Açıklamada, "Huzur ve güvenliğin teminatı Komandolarımız, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 8 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" ifadelerine yer verildi.

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