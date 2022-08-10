Türkiye Gazetesi

Millî Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter hesabından terörle mücadele konusunda kararlılık mesajı yayımladı. MSB, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Bütün terör inleri yerle bir edilecek, tek bir şehidimizin bile kanı yerde kalmayacak! Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürecek!

Pençe-Kilit bölgesinde yaralanan asker şehit oldu Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 6 Ağustos'ta EYP’nin patlaması sonucu yaralanan İs.Uzman Onbaşı Mustafa Demir, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

MSB duyurdu: Pençe-Kilit bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.